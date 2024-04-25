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Portal Target Spotlight: Deivon Smith
Justin Rowland
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CatsIllustrated
Publisher
Justin Rowland has been CatsIllustrated.com's publisher since 2015. He covered college football recruiting at programs nationwide for 15 years prior to that.
Things appear to be moving quickly between Kentucky and new transfer portal entrant Deivon Smith, a guard for the Utah Utes who was one of the top players in his conference during the 2023-24 seaso...
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