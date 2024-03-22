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PHOTO GALLERY: UK vs. Oakland - NCAA 1st Round
Jeff Drummond
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CatsIllustrated
Managing Editor
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.
Our Cats Illustrated photo gallery puts you in the proverbial front row for sights and scenes from Kentucky's 80-76 loss to Oakland on Thursday night in the first round of the NCAA Tournament at PPG Paints Arena in Pittsburgh. Click on the center of the image below to view the entire gallery...
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