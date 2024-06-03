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PHOTO GALLERY: UK vs. Indiana State - Lexington Regional
Jeff Drummond
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CatsIllustrated
Managing Editor
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.
Our Cats Illustrated photo gallery puts you in the proverbial front row at Kentucky Proud Park for sights and scenes from the Wildcats' 5-0 win over Indiana State on Sunday in the NCAA Lexington Regional championship game. Click on the center of the image below to view the entire gallery...
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