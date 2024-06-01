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PHOTO GALLERY: Lexington Regional - UK vs. Illinois
Jeff Drummond
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CatsIllustrated
Managing Editor
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.
Our Cats Illustrated photo gallery puts you in the proverbial front row at Kentucky Proud Park for sights and scenes from the Wildcats' 6-1 win over Illinois on Saturday in the NCAA Lexington Regional. The Cats advanced to the championship bracket with their second win in the regional and will face the winner of Sunday's Indiana State-Illinois elimination game for the championship.
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