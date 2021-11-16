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CatsIllustrated - PHOTO GALLERY: Kentucky vs. Mount St. Mary's
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PHOTO GALLERY: Kentucky vs. Mount St. Mary's
Kentucky's Oscar Tshiebwe went up for two of his career-high 24 points in the Wildcats' 80-55 win over Mount St. Mary's on Tuesday night at Rupp Arena. (Jeff Drummond/Cats Illustrated)
Jeff Drummond •
CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.
Our Cats Illustrated photo gallery puts you in the proverbial front row at Rupp Arena for sights and scenes from Kentucky's 80-55 win over Mount St. Mary's...
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