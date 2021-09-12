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CatsIllustrated - PHOTO GALLERY: Kentucky vs. Missouri
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PHOTO GALLERY: Kentucky vs. Missouri
Kentucky's Wan'Dale Robinson celebrated a first-down reception on Saturday against Missouri. (Jeff Drummond/Cats Illustrated)
Jeff Drummond •
CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.
Our Cats Illustrated photo gallery puts you in the proverbial front row for images from Kentucky's 35-28 win over Missouri at Kroger Field...
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