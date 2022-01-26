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CatsIllustrated - PHOTO GALLERY: Kentucky vs. Mississippi State
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PHOTO GALLERY: Kentucky vs. Mississippi State
Kentucky's Sahvir Wheeler and Davion Mintz (10) trapped a Mississippi State player along the sideline as Bulldogs coach Ben Howland watched the play unfold. (Jeff Drummond/Cats Illustrated)
Jeff Drummond •
CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.
Our Cats Illustrated photo gallery puts you in the proverbial front row at Rupp Arena for sights and scenes from Kentucky's 82-74 overtime win on Tuesday night against Mississippi State.
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