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CatsIllustrated - PHOTO GALLERY: Kentucky vs. Albany
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PHOTO GALLERY: Kentucky vs. Albany
Kentucky guard Kellen Grady launched a 3-pointer in the Wildcats' 86-61 win over Albany on Monday night at Rupp Arena. (Jeff Drummond/Cats Illustrated)
Jeff Drummond •
CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.
Our Cats Illustrated photo gallery puts you in the proverbial front row for sights and scenes from the Wildcats' win over Albany on Monday night at Rupp Arena...
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