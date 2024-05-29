PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Opponent Spotlight: Florida
Justin Rowland
•
CatsIllustrated
Publisher
Justin Rowland has been CatsIllustrated.com's publisher since 2015. He covered college football recruiting at programs nationwide for 15 years prior to that.
Cats Illustrated's series spotlighting Kentucky's 2024 football opponents continues for another day, this time with a look at the Florida Gators.Turning around the Florida series has been one of th...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMDciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2tlbnR1Y2t5LnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy9vcHBvbmVudC1zcG90bGlnaHQtZmxvcmlkYSIsCiAgICBjc19m
cGlkOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBpdDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2Zw
ZG06ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGR0OiAnKm51bGwnCiAgfSk7CiAgKGZ1
bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50
KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFt
ZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGlu
ZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlz
IGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9z
LnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmlu
c2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3Jp
cHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2gu
Y29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGa2VudHVj
a3kucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZvcHBvbmVudC1zcG90bGlnaHQtZmxv
cmlkYSZjNT0yMDIyNzMzMTA3JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4K
PC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==