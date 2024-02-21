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VIDEO: Kentucky Wildcats Talk Tough Loss at LSU

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's Rob Dillingham and Antonio Reeves spoke with the media after the Wildcats suffered a tough 75-74 loss to LSU on a buzzer-beating shot at the Pete Maravich Assembly Center on Wednesday night in Baton Rouge.

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