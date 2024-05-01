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Kentucky lands 4-star RB Marquise Davis
Justin Rowland
•
CatsIllustrated
Publisher
Justin Rowland has been CatsIllustrated.com's publisher since 2015. He covered college football recruiting at programs nationwide for 15 years prior to that.
Four-star Ohio running back Marquise Davis has committed to Kentucky.The announcement was slated to come over the radio, but UK megadonor and former UN rep Kelly Craft broke the news on Twitter tod...
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