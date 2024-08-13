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Kentucky is Staying Relevant With Chris Cenac Jr.
David Sisk
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CatsIllustrated
Staff Writer
Kentucky is still alive with yet another high level prospect in the 2025 class. Chris Cenac Jr. named a dozen finalists last Friday. Alabama, Arkansas, Auburn, Baylor, Houston, Kentucky, LSU, Loui...
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