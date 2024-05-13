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How well has UK football addressed weaknesses from 2023?
Justin Rowland
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CatsIllustrated
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Justin Rowland has been CatsIllustrated.com's publisher since 2015. He covered college football recruiting at programs nationwide for 15 years prior to that.
The transfer portal allows college football programs to make more changes more quickly than ever. It used to be that fixing a problem could take a long time. Maybe you would have a transfer ready t...
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