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Highlights: Quintin Simmons shines in opener

Justin Rowland • CatsIllustrated
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@RowlandRIVALS
Justin Rowland has been CatsIllustrated.com's publisher since 2015. He covered college football recruiting at programs nationwide for 15 years prior to that.

Class of 2025 wide receiver Quintin Simmons made some very big plays in Cincinnati (Ohio) WIthrow's 42-0 season opening win against Walnut Hills.

Here are highlights of the Kentucky target courtesy of Marc Givler of BuckeyeHuddle.com.

Simmons is the younger teammate of 2024 Kentucky commitment Terhyon Nichols.

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