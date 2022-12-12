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Four-star TE Khamari Anderson breaks down Kentucky commitment

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with four-star tight end Khamari Anderson to break down his commitment to Kentucky. The former Cincinnati pledge discusses why he chose Kentucky, his plans to enroll early and participate in spring practices, what is next for him as Kentucky's newest commit and his message to the Wildcat fans.

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