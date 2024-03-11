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Football Recruiting Notebook
Justin Rowland
•
CatsIllustrated
Publisher
Justin Rowland has been CatsIllustrated.com's publisher since 2015. He covered college football recruiting at programs nationwide for 15 years prior to that.
Spring practice is about to start up in Lexington and that means recruiting is about to get cranked back up as well.Kentucky has three commitments from the Class of 2025 so that means they have a l...
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