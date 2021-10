Buy or Sell: Your Hot Takes on UK Basketball

After Kentucky's annual Blue-White Game CI publisher Justin Rowland asked Twitter users for hot takes on the Wildcats. Here they are in typical Buy/Sell format...

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGtub3cgVG9wcGluIGNhbiBkdW5rIGJ1dCBJIGRvbuKAmXQgc2Vl IHRoZSBtaW51dGVzIGZvciBoaW0gdW5sZXNzIGhlIGhhcyBkcmFzdGljYWxs eSBpbXByb3ZlZCBoaXMgc2hvb3RpbmcuPC9wPiZtZGFzaDsgTWljYWggUGVh cnNvbiAoQG1pY2FocGUxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L21pY2FocGUxL3N0YXR1cy8xNDUxNzExMzM5MDA1Njg1NzYzP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

I think what made Toppin so intriguing last year was you could see that if he puts it all together he could really have a very high ceiling. He just wasn't close to reaching that even though he was sometimes one of their better players. Tend to agree the minutes are tougher to envision because of the number of skilled offensive players Kentucky's going to have. But we're going to see some of him.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JZiB0c2NoaWVid2Ugc3RheXMgb3V0IG9mIGZvdWwgdHJvdWJsZSBi ZWF0IGFueW9uZSB3b3JyaWVkIGFib3V0IGdvaW5nIGFnYWluc3QgYnJ1aXNl cnMgaW5zaWRlIGlmIGhlIGdldHMgaW4gZm91bCB0cm91YmxlIENvbGxpbnMg d2lsbCBiZSBncmVhdCB2cyBza2lubnkgYmlncyBzdHJ1Z2dsZSB2cyBiaWcg YnV0dCBndXlzPC9wPiZtZGFzaDsgZGFubnljMTk4NiAoQGRhbm55YzE5ODYx KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Rhbm55YzE5ODYxL3N0 YXR1cy8xNDUxNzM0NTQ2MzIwNDQ1NDQ1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pk9jdG9iZXIgMjMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

I don't know if they would necessarily beat anyone but they can be one of the better teams out there with him. And agreed, my biggest question about Kentucky this year is what happens when Tshiebwe is on the bench. Based on the Blue/White Game alone I'm not sure there's a backup big guy who is going to adequately fill that void in the middle. They can steal a few minutes with someone here or there but may consider going small as well.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ib3BraW5zIGlzIGdvaW5nIHRvIGJlIGhhcmQgdG8ga2VlcCBvbiB0 aGUgYmVuY2gsV2FyZSBCcm9va3MsSGFzIHRvIHN0ZXAgdXAgdG8gc3ViIGZv ciBPc2Nhciw8L3A+Jm1kYXNoOyBTY290dCBXYXR0cyAoQGd3bzQpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3dvNC9zdGF0dXMvMTQ1MTcxMDIw OTE2NDk4ODQxNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIzLCAy MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Agreed. Keion Brooks has not been the model of consistency at Kentucky and in my opinion Ware still needs to get stronger. He gets the ball near the rim and has a hard time finishing, but he does play hard. Hopkins is a different kind of player than those guys but I liked what I saw and he's definitely in the conversation for a lot of minutes if he continues to play at that level.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIHRlYW0gd2lsbCByb3RhdGUgMTIgcGxheWVyczwvcD4mbWRh c2g7IExpdGVyYXRlV2lsZGNhdCAoQExpdGVyYXRlV2lsZGNhdCkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MaXRlcmF0ZVdpbGRjYXQvc3RhdHVz LzE0NTE3MTYwOTc0MDU4MjUwMjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0 b2JlciAyMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Sell. Get what people are saying when they go there but I'm just not sure going 12 deep would be wise. You've got to mold a team, get guys comfortable playing with each other, and build your late season rotation over time. Just don't see that happening with 12 guys rotating. But who misses out? No clue on that. CJ Fredrick being hurt doesn't help his case, especially with other shooters on the roster. Jacob Toppin needs to find his place. I'll say they will eventually go eight or nine deep but not sure who is ultimately on the outside looking in.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CcnljZSBIb3BraW5zIGlzIGEgZnV0dXJlIDFzdCBSb3VuZGVyISEg UmVtaW5kcyBtZSBhIGxpdHRsZSBvZiBhIGZvcm1lciBVSyBwbGF5ZXIgZnJv bSBDaGljYWdvIGluIEFudG9pbmUgV2Fsa2VyISEg8J+Ys/Cfj4A8L3A+Jm1k YXNoOyBIZXJiZXJ0IEJsYW50b24gKEBTdG9ja0JsYW50b24pIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU3RvY2tCbGFudG9uL3N0YXR1cy8xNDUx NzEyMTM5OTA3OTgxMzEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIg MjMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

No clue how his future is going to shake out in terms of where he's taken. Need to see more in terms of his handle, shot creation, and what kind of role he's going to have in what Kentucky's doing. But he is farther along than I expected and the biggest surprise so far.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CZXN0IHNob290ZXIgZGlkbuKAmXQgcGxheSB0b25pZ2h0PC9wPiZt ZGFzaDsgRGF2aWQgVGhvbXBzb24gKEBEYXZpZFRoMzgwNTgzODQpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGF2aWRUaDM4MDU4Mzg0L3N0YXR1 cy8xNDUxNzE5MzA4NDA5ODEwOTQ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9j dG9iZXIgMjMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

If you're just going by the numbers then Fredrick is who you've got to go with. He's been a 46-47% three-point shooter for two seasons in the Big Ten so even while Davion Mintz, Kellan Grady, and TyTy Washington could be big-time shooters, that's a high number. We'll see if he does enough of the other stuff to get on the court much.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIHRlYW0gaXMgQ2FsJiMzOTtzICZxdW90O1VuZm9yZ2V0dGFi bGVzLiZxdW90OzwvcD4mbWRhc2g7IEJyaWFuIEVsZHJpZGdlIFNyLiBha2Eg VGl0YW5pdW0gR3JheSAoQEJyaUVsZHJpZGdlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0JyaUVsZHJpZGdlL3N0YXR1cy8xNDUxNzExMjIzNTc0 Mjc4MTQ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjMsIDIwMjE8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

I like the thinking there. Coming off a bad season and a lot of uncertainty with the program's future he's got a veteran squad. It has just been compiled very differently than the Unforgettables were. Lots of transfers. The way that Pitino team played was just so endearing. Time will tell.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Vbmxlc3MgQWxsZW4gaXMgc2hvb3RpbmcgdGhlIGxpZ2h0cyBvdXQg aGUgaXNu4oCZdCB0b3AgMTAuPC9wPiZtZGFzaDsgTWljYWggUGVhcnNvbiAo QG1pY2FocGUxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21pY2Fo cGUxL3N0YXR1cy8xNDUxNzEwODA0NTQ2NDk0NDY3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

Probably not. I think he's a pretty good scorer and has some good qualities but on a team that has some good shooting otherwise he's going to have to show he can bring some other things to the table.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgMyBGcmVzaG1hbiBXaWxsIExlYWQgVGhlIFRlYW0gSW4gU2Nv cmluZy4gJmFtcDsgQWxsIDMgRnJlc2htYW4gQXJlIEZpcnN0IFJvdW5kIERy YWZ0IFBpY2tzLjwvcD4mbWRhc2g7IEJsZXNzZWROX1dlYWx0aHkgKEBCb2th bmdhc19Ub29GbHkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9r YW5nYXNfVG9vRmx5L3N0YXR1cy8xNDUxNzEwMjY4MDExMTYzNjU0P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Sell. I'm sure Washington will be among the top three scorers. Not sure if Collins or Hopkins will be. It wouldn't shock me if one of them is there, but between Tshiebwe and his putbacks, Grady, Mintz., etc., I can't imagine only freshmen will be top three scorers. I wouldn't bank on all three being first round picks after this year either. I bet one of them comes back.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+MzYtNDwvcD4mbWRhc2g7IFphY2hhcnkgQmVsbCAoQHpmYmVsbCkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS96ZmJlbGwvc3RhdHVzLzE0 NTE3MTE2OTg2ODgyMjExODg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2Jl ciAyMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Sell. I think you've got to have a little more star power to get to a number like that usually. I like this team a lot but pretty much everybody has them in the 10-15 range preseason. That's probably right around where I'd have them so would expect at least a couple more losses than that.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UeVR5IG1pZ2h0IGJlIHVuZGVycmF0ZWQgYW5kIGFsbCB0aG9zZSBw ZW9wbGUgd2hvIGNvbXBsYWluZWQgYWJvdXQgc2lnbmluZyBXaGVlbGVyIGFy ZSBpZGlvdHMg8J+YgjwvcD4mbWRhc2g7IEJhc2tldGJhbGwgQmVubnkgKEBL eWJiYWxsa2luZykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LeWJi YWxsa2luZy9zdGF0dXMvMTQ1MTcwOTgzMTQzNDQ0NDgwND9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

He looks like a very good player, no question. One of the things Calipari does really well is get guys who are maybe slightly underranked because they're trending in the right direction late. Herro, SGA, etc. TyTy Washington saw the ranking spike late but he probably could have been even higher.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIHRlYW0gY291bGQgYXZlcmFnZSA5NSBwdHMgYSBnYW1lLjwv cD4mbWRhc2g7IFRlcnJlbmNlIChAUm95YWxuZXNzVCkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Sb3lhbG5lc3NUL3N0YXR1cy8xNDUxNzEzODI5 NTIwNDg2NDAxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjMsIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Sell, too high. How many college basketball teams average that many points? You'd have to play at the pace of the '16-17 team and be insanely efficient. I'd guess mid-high 70s.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBiZWF0IER1a2UgYnkgYXQgbGVhc3QgMTUgb3BlbmluZyBuaWdo dDwvcD4mbWRhc2g7IE5pY2sgRGllcmlnIChARFJvY2syMjExKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RSb2NrMjIxMS9zdGF0dXMvMTQ1MTcx MTk3Mjk0NTM3NTIzNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIz LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Sell. It wouldn't surprise me if Kentucky won but I think it will be a close game. Based on reports from the Duke-Villanova scrimmage apparently Wendell Moore and Paolo Banchero were really good. I could see this one going either way but might give Kentucky a slight edge based on overall experience.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIHdpbGwgYmUgQ2FscyBiZXN0IHRlYW08L3A+Jm1kYXNoOyBI ZGZvcmV2ZXIyd2hlZWxzIChASGRmb3JldmVyMndoZWUxKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hkZm9yZXZlcjJ3aGVlMS9zdGF0dXMvMTQ1 MTcwOTc1MDcyNzYxODU2Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVy IDIzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Sell. That's a really hard bar. I think it will be a good bounce back tour but Cal's best teams were some really outstanding college basketball squads. I tend to think of the '09-10, '11-12, and '14-15 teams as Calipari's best with the '16-17 team after that.



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Pc2NhciBjb3VsZCBicmVhayBzaW5nbGUgc2Vhc29uIC8gc2luZ2xl IGdhbWUgc2Nob29sIHJlYm91bmRpbmcgcmVjb3JkLjwvcD4mbWRhc2g7IERv Y3RvciBvZiBDb2RpbmcgVGhpbmtvbG9neSAoQGJyYWRjdW5kaWZmKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JyYWRjdW5kaWZmL3N0YXR1cy8x NDUxNzEwMTY4MjAzNTA1NjY4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9i ZXIgMjMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==