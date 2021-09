Buy or Sell: Your hot takes on Kentucky football

Kentucky fans brought plenty of hot takes about their Wildcats after a 16-10 win in Columbia, the program's seventh win in eight tries against the Gamecocks. In this edition of Buy or Sell, Cats Illustrated publisher Justin Rowland surveys your hot takes and provides commentary.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBhcmUgNC0wIGFuZCBoYXZlIG5vdCBwbGF5ZWQgdmVyeSB3ZWxs IG9mZmVuc2l2ZWx5LiBMb3RzIG9mIHJvb20gZm9yIGdyb3d0aCBhbmQgaW1w cm92ZW1lbnQhPC9wPiZtZGFzaDsgbWFya2V0aW5nbWFuIChAbWFya2V0aW5n bWFuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21hcmtldGluZ21h bi9zdGF0dXMvMTQ0MjA5MTY3NTg5NjE4ODkzMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

That's an optimistic take but also realistic. Rather than saying they haven't played well offensively, I would say they haven't put together a complete game. The offense carried UK against Mizzou while the defense struggled. I don't think either unit played particularly well against Chattanooga, and the defense carried them against South Carolina.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DZWlsaW5nIGlzIEF0bGFudGEuIFRoZXkgaGF2ZSB3b24gdWdseSBh bmQgdGhlcmUgaXMgbm8gcmVhc29uIHRvIGJlbGlldmUgdGhlIGZ1bWJsaW5n IHdpbGwgY29udGludWUgYXQgdGhhdCByYXRlLiBUaGV5IGNhbiBiZSBlbGl0 ZSBvbmNlIHRoZXkgc3RhcnQgaG9sZGluZyBvbnRvIHRoZSBiYWxsLjwvcD4m bWRhc2g7IEpvaG4gV2lsbWhvZmYgKEBKb2huV2lsbWhvZmYpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9obldpbG1ob2ZmL3N0YXR1cy8xNDQy MTQ0OTg5MTA3MTc5NTIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJl ciAyNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

I'm not going to pick against Georgia and frankly the way Florida has looked I think the Cats' road to Atlanta is probably even a little harder than I thought before the season, even if the schedule is easier. But they're 4-0 and in the next two weeks we're going to find out if you're right.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIHRlYW0gbXVzdCBiZSB2ZXJ5IHRhbGVudGVkLiBJIHNhaWQg YmVmb3JlIHRoZSBnYW1lIHRoZSBvbmx5IHdheSBTQ0FSIGlzIHdpbm5pbmcg aXMgYSBUTyBtYXJnaW4gb2YgMisuIEl0IHR1cm5lZCBvdXQgd29yc2UgdGhh biB0aGF0ICZhbXA7d2Ugc3RpbGwgZG9taW5hdGVkLiBVSyBoYXMgbmV2ZXIg aGFkIGEgdGVhbSB0aGF0IGNvdWxkIG92ZXJjb21lIHN1Y2ggY2FyZWxlc3Nu ZXNzIHcvIHRoZSBmb290YmFsbC4gSWYgd2UgZ2V0IHRoZSBUT3NmaXhlZCwg dGhlIHNreeKAmXMgdGhlIGxpbWl0PC9wPiZtZGFzaDsgc2F0Y2hlbHVrIChA c2F0Y2hlbHVrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3NhdGNo ZWx1ay9zdGF0dXMvMTQ0MjE2MTAxMTI1MTg4ODEzMD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Last in the country in giveaways, last in the country in turnover margin. And they're 4-0 overall and 2-0 in the SEC. That really is remarkable. And yes, I believe part of it is a testament to their talent. The defense deserves a huge tip of the hat, allowing zero points off those three turnovers, given where UK gave the ball away.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgby1saW5lIGlzIG5vdCBhdCBhbGwgd2hhdCB3ZSB0aG91Z2h0 LiBXZWxsIHRoYXQgbGVmdCBzaWRlIG9mIHRoZSBsaW5lIGZvciBzdXJlLjwv cD4mbWRhc2g7IEdhcnkgSG9ybmJhY2sgKEBHYXJ5SG9ybmJhY2sxKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dhcnlIb3JuYmFjazEvc3RhdHVz LzE0NDIxNTk1MDkyODQyMTY4MzU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2Vw dGVtYmVyIDI2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

I'm going to have to watch the game again to come up with a strong opinion here but I thought it was a mixed bag up front last night. Kinnard had some uncharacteristic struggles but Fortner was good and Kentucky rushed for 230 yards on the road.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGNvdWxkIGVhc2lseSBzZWUgdGhpcyB0ZWFtIHdpbm5pbmcgZXZl cnkgZ2FtZSB1cCB0byB0aGlzIHBvaW50IGJ5IDMgdGRzIG9yIG1vcmUgYnV0 IHR1cm5vdmVycyBjb250aW51ZSB0byBraWxsIHRoZSBvZmZlbnNlIGFuZCBt b21lbnR1bS4gMTclIHRvIGJlYXQgRmxvcmlkYSBvbiBTYXR1cmRheS48L3A+ Jm1kYXNoOyBCZW4gTGluayAoQE1pc3NpbmdMaW5rNzIwKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01pc3NpbmdMaW5rNzIwL3N0YXR1cy8xNDQy MDgzNzAyNTM2NjkxNzEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJl ciAyNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Not sure where you're getting that percentage from but I'd give them a 35-40% chance given how the atmosphere will be at Kroger and the way they typically get up for this game. It should come down to the fourth quarter. And I agree, the last three games were all decided by single digits but should have been 14 point wins or better.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PZmZlbnNlIEhBUyB0byBiZSBiZXR0ZXIgYXQgdGFraW5nIGNhcmUg b2YgdGhlIGZvb3RiYWxsIGFuZCB0aGUgZm9yd2FyZCBwYXNzLiAgRGVmZW5z ZSBtYWRlIGh1Z2UgaW1wcm92ZW1lbnRzIHRvZGF5LiBTZWVtcyBsaWtlIFVL IGlzIGxpa2VseSB0byBnbyAwLTQgb3IgMS0zIGluIE9jdG9iZXLigKZJIHN1 cmUgaG9wZSB0aGV54oCZcmUgaGVhbHRoeSBlbm91Z2ggbWVudGFsbHkgYW5k IHBoeXNpY2FsbHkgdG8gZmluaXNoIG91dCB0aGUgeWVhci4gRmVlbHMgZ29v ZCB0byBiZSA0LTAhPC9wPiZtZGFzaDsgVGltb3RoeSBSb2JiaW5zIChAVGlt Um9iYmluczQ0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RpbVJv YmJpbnM0NC9zdGF0dXMvMTQ0MTk3NDYyOTUwNjA2MDI5MT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

I don't think LSU or Mississippi State has looked so good that you can mark either or both of those games as losses. Georgia is going to be extremely difficult. It's going to be hard to block them long enough to get passes off in that game. But I could see UK having a shot against Florida. Agree, it was a great game for the defense.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGhhdmUgbm8gY2x1ZSBob3cgZ29vZCB3ZSBhcmUgYmVjYXVzZSBv ZiBtaXN0YWtlcy4gU28gZmFyIHRoZSBsb29rIHRlc3QgaGFzIGZhdm9yZWQg dXMgaW4gZXZlcnkgZ2FtZSBhbmQgaXQgaGFzbuKAmXQgYmVlbiBjbG9zZS4g QnV0IG1pc3Rha2VzIG1ha2UgdXMgbG9vayDigJxub3JtYWzigJ0uPC9wPiZt ZGFzaDsgTW9ydGdhZ2VDYXQxIChATW9ydGdhZ2VDYXQxKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01vcnRnYWdlQ2F0MS9zdGF0dXMvMTQ0MTk1 Mjk3MTMwNzI0NTU3MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIg MjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

I'm with you there. We could go either direction with that. They've been so bad with the turnovers that you have to wonder if that's just who they're going to be all year. But on the other hand, the ceiling must be really high because they're winning against the odds. Both are probably true, but at some point they're going to have to put together a clean game for me to think it's in their DNA.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UdXJub3ZlcnMgZXZlbnR1YWxseSBldmVuIG91dC4gRG9udCBjYXJl LiA5LTEwIHdpbiB0ZWFtIHN0aWxsIG9uIHRyYWNrIGV4YWN0bHkgaG93IHdl IGhvcGVkLjxicj48YnI+V2luIDEgb2YgVUYvTFNVIGFuZCBhbGwgZ29hbHMg c3RpbGwgb24gdGhlIHRhYmxlLjwvcD4mbWRhc2g7IEphc29uIChAamFfbGlu ZHNleSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qYV9saW5kc2V5 L3N0YXR1cy8xNDQxOTU5NTY2NDMwOTQxMTg2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

I have to believe that turnovers are going to start to regress to the mean. I don't know if that means they're going to eventually start winning that margin often, but it can't be any worse than it is. That's pretty clear. And I'm with you, win 1 of UF and LSU and nine or 10 regular season wins is possible.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MZXZpcyBoYXMgc3RydWdnbGVkIHRvIGFkanVzdCB0aGUgbGFzdCB0 d28gd2Vla3Mgd2l0aCB0aGUgZGVlcCBiYWxsIGJlaW5nIHRha2VuIGF3YXku IFdlIGdvIGFzIGZhciBhcyBoZSB0YWtlcyB1cyBhbmQgc29sdmluZyB0aGVz ZSBwcm9ibGVtcyBoYXMgdG8gc3RhcnQgaW1tZWRpYXRlbHkuPC9wPiZtZGFz aDsgS2VsbHkgQmFrZXIgKEBrZWxseWJha2VyVUspIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20va2VsbHliYWtlclVLL3N0YXR1cy8xNDQxOTUzOTM4 OTE2NDU0NDMyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNiwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Can't see the all-22 footage but you've got to be right. It would have been criminal negligence for opposing DCs to not take away the deep ball based on how Levis threw those in the first couple of games. The good news is that should open up other things if the safeties are back. But he's going to have to become more surgical in the passing game. I thought it was less about accuracy and more about needing to know when to get rid of the ball.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5LZW50dWNreSBoYXMgYSBsb3Qgb2YgeW91bmcgcGxheWVycyAoVmFs ZW50aW5lLCBPeCwgR2VpZ2VyKSBvbiBEIHRoYXQgYXJlIGFscmVhZHkgbWFr aW5nIGFuIGltcGFjdC4gVG9wIDUgRCBpbiBhIHllYXIgb3IgdHdvPzwvcD4m bWRhc2g7IEphY2tzb24gKEBqYWNrc29uX19kYXZpZCkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qYWNrc29uX19kYXZpZC9zdGF0dXMvMTQ0MTk1 MTg2MjMzNzQ1NDA4Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIg MjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

I think they were in that ballpark back in 2018, and Josh Allen was a crucial ingredient there. That's my way of saying I think they have the kind of depth and balance at most positions that any coach would like but to be top five they'd need someone else to play at close to that level.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JRiwgVUsgY29ycmVjdHMgdGhlIGNvcnJlY3RhYmxlIChtZW50YWwg bWlzdGFrZXMgJmFtcDsgbWlzY3VlcykgVUsgaGFzIGFuIG9wcG9ydHVuaXR5 IHRvIGJlIEVMSVRFIG5vdCBqdXN0IGdvb2QvZ3JlYXQuIEhlcmUgaXMgdG8g aG9waW5nIFVLIOKAnGdldHMgb3V0IG9mIGl0cyBvd24gcGF0aCB0byBncmVh dG5lc3PigJ0uIPCfjbo8L3A+Jm1kYXNoOyBMZW9uYXJTciAoQEt5V2xkQ2F0 SW5PaGlvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0t5V2xkQ2F0 SW5PaGlvL3N0YXR1cy8xNDQyMDk1NzY1NTkwMDU2OTYyP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

It could be a top-15 caliber team if they cut the mistakes down to an average level. That's saying a lot. As for elite, I'm not sure that exists outside of Alabama and Georgia this year. But I get what you're saying. To be 4-0 after what we've seen is pretty impressive.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EIGNvdWxkbuKAmXQgZ2V0IGEgc3RvcCB2cyBNaXp6b3UsIE8ga2Vw dCBhbnN3ZXJpbmcuIFZpY2UgdmVyc2EgbGFzdCBuaWdodC4gUmVzaWxpZW50 IHRlYW0gaW4gZ2VuZXJhbC4gTm93IHB1dCBpdCBhbGwgdG9nZXRoZXIuIEty b2dlciBGaWVsZCBhYnNvbHV0ZWx5IGJ1enppbmcgU2F0dXJkYXkgbmlnaHTi gKYgNS0wLjwvcD4mbWRhc2g7IEJyZXR0IE1hcnNoYWxsIChAQk1hcnNoMjRf KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JNYXJzaDI0Xy9zdGF0 dXMvMTQ0MjE3NTg0MzA5MDk4MDg2NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5T ZXB0ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Buy that and I've felt that way myself. They're doing what it takes to win. Still haven't put together a complete game. Saturday night should be one of the best atmospheres Kentucky fans have seen and been a part of.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ib3QgVGFrZTogV2UgaGF2ZW7igJl0IHBsYXllZCBvdXIgYmVzdCBi YWxsIHlldC48L3A+Jm1kYXNoOyBVS0ZhbjIwMjEgKEBwb2xqdW5raWUxMikg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wb2xqdW5raWUxMi9zdGF0 dXMvMTQ0MTk4NjM5NTMyNTgwMDQ1MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5T ZXB0ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

I'm inclined to agree. We saw glimpses of it in the first half against Missouri and on that first drive against South Carolina. When UK has needed to dig in and play very well, it has done that.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GbG9yaWRhIHdpbGwgY2FwaXRhbGl6ZSBvbiB0aG9zZSBUdXJub3Zl cnMuIEdvdHRhIGZvY3VzIG9uIHByb3RlY3RpbmcgdGhlIGZvb3RiYWxsLiAz IHBvaW50cyBvZiBjb250YWN0LiBMZXZpcyBoYXMgdG8gZ2V0IGhpcyB0aW1p bmcgZG93biB3aXRoIG91ciBXUnMuLiBUb28gbWFueSBiYWxscyBzaG9ydCwg bG93IG9yIGJlaGluZCB0YXJnZXQuPC9wPiZtZGFzaDsgSmVycnkgTWFndWly ZSAoQFJTdGFuZm9yZDE3KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1JTdGFuZm9yZDE3L3N0YXR1cy8xNDQxOTUzNTQwNDExNDI4ODY0P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

There's no question that a -2 or -3 turnover margin against Florida is something they will not survive. So they have to buck the trend and reverse that at least for one game. I'm not sure what the coaches should do about ball security this week. They emphasized it after Missouri and it wasn't better against Chattanooga. I'm sure they emphasized it after Chattanooga and amazingly it was arguably worse against South Carolina. It could be a mental thing, but it doesn't look like they're thinking too much about it because some of those fumbles don't even appear to be tremendous effort by the defense.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGF0IEnigJltIGhhcHB5IHdlIGFyZSA0LTAgYnV0IEkgYWxzbyB0 aGluayB3ZSBhbGwgYWdyZWUgaGFkIHdlIHBsYXllZCBsaWtlIHRoaXMgYWdh aW5zdCBzdHJvbmdlciBjb21wZXRpdGlvbiB3ZSB3b3VsZG7igJl0IGJlIDQt MC4gRGVmZW5zZSB3YXMgZ3JlYXQgdG9uaWdodCwgYnV0IGlmIG91ciBvZmZl bnNlIGtlZXBzIHRoaXMgdXAgd2Ugd29u4oCZdCBiZWF0IG1hbnkgZ29vZCB0 ZWFtcy4gQ2Fu4oCZdCBrZWVwIHR1cm5pbmcgaXQgb3Zlci48L3A+Jm1kYXNo OyBKdXN0aW4gQmVycnkgKEBzYW5kaWVnb2p1c3RpbjEpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc2FuZGllZ29qdXN0aW4xL3N0YXR1cy8xNDQx OTU2NjgzMTI3ODAzOTEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJl ciAyNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Winning games against Missouri and South Carolina in spite of the turnover margins they've had this year is pretty impressive in my mind. Agree, they don't survive that against UGA or UF but it's impressive to win any SEC road game with those butterfingers.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIGlzIGEgZ29vZCBmb290YmFsbCB0ZWFtIG1ha2luZyBzaWxs eSBsb3cgbGV2ZWwgbWlzdGFrZXMuIENoaWNrZW4td2luZ2luZyB0aGUgYmFs bCBpcyBhIG5vLW5vLiBMb3NpbmcgaXQgZG9pbmcgaXQgdHdpY2UgaXMgYSBC SUcgZGVhbCBidXQgZml4YWJsZS4gVXBzaWRlIGlzIHdl4oCZdmUgd29uIGlu IHNwaXRlIG9mIHRoZXNlIFNOQUZV4oCZcyB3aGljaCBpcyB0aGUgZXhjaXRp bmcgcGFydC4gR08gQ0FUUyE8L3A+Jm1kYXNoOyBEYW5ueSBIdWdoZXMgKEBV S0JpZ0JsdWVCbG9vZCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9V S0JpZ0JsdWVCbG9vZC9zdGF0dXMvMTQ0MTk4NDY3NzA1MzY2OTM3Nj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

The biggest issue for Rodriguez is how hard he runs. He ends up getting turned around and the ball gets exposed as he's fighting for extra yards. That kind of running is just who he is and they have to hope it gets better because when he's out they're a different team. After those two fumbles he went above and beyond to cover it up.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NeSBvbmx5IGhvdCB0YWtlIGlzIHRoYXQgd2Ugc3RpbGwgaGF2ZSBu byBpZGVhIGhvdyBnb29kIHRoaXMgdGVhbSBhY3R1YWxseSBpcyBsb2w8L3A+ Jm1kYXNoOyAuIChAS2VudHVja3lfX19CbHVlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0tlbnR1Y2t5X19fQmx1ZS9zdGF0dXMvMTQ0MTk1MTgz OTYyNTM1NTI2NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjYs IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

The most I can tell is they are probably at least the third best team in the East unless I'm really sleeping on the Vols. That's a pretty good floor for this point in the season. As to whether they can be as good as Florida, I think that's an open question. It all revolves around whether they have it in them to play clean.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EZWZlbnNlIHBsYXllZCBmYXN0IGFuZCB0YWNrbGVkIHdlbGwuICBT YXcgaW1wcm92ZW1lbnQgbGlrZSBhIFN0b29wcyBEIG5vcm1hbGx5IGRvZXMu PC9wPiZtZGFzaDsgUGF0cmljayBXZWJiIChAd2ViYl8wMikgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS93ZWJiXzAyL3N0YXR1cy8xNDQxOTUxNTg4 MDk3MDgxMzQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNiwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

The defense had been somewhat maligned after the previous two games and they really responded. We're talking about surviving the nation's worst turnover margin. Against South Carolina, that's because the defense turned the Gamecocks back time and again after being put in bad positions. Every single time USC got the ball in the middle of the field. They locked down every time they needed to and have really dominated the Gamecocks for most of these past eight years.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGRvbuKAmXQgY2FyZSBob3cgd2UgZ290IHRoZXJlLiBJZiBpdCB3 YXMgcHJldHR5IG9yIHVnbHkgZGVzZXJ2ZWQgb3Igbm90LiBJ4oCZbSB0YWtp bmcgZXZlcnkgb25lIG9mIHRoZW0gd2l0aCB0aGUgc2FtZSBqb3kgdGhhdCBv bmx5IGEgbGlmZWxvbmcgZmFuIGNhbiBhcHByZWNpYXRlPC9wPiZtZGFzaDsg Sm9uIChAam9uc21hY2syMjApIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vam9uc21hY2syMjAvc3RhdHVzLzE0NDE5NTE2NTA1ODM4MzA1ODQ/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Wise approach. When I'm reading posts or social media I often find myself either chuckling or shaking my head at the amount of people who are taking for granted that they're 2-0 in SEC play. I get it, during the game it's going to be tense. But it's so much better than it has often been.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGxpa2UgdG8gdGhpbmsgdGhleeKAmWQgYmUgZ2V0dGluZyB0aGUg YmFsbCB0byBVcHNoYXcgaWYgaGUgd2FzbuKAmXQgaHVydCBidXQgdGhlIGxh Y2sgb2YgdGhyb3dzIHRvIHRoZSBUReKAmXMgaXMgZGlzYXBwb2ludGluZy4g IEJ1dCB0aGV54oCZcmUgNC0wIHNvIEnigJltIGhhcHB5LjwvcD4mbWRhc2g7 IFRvZGQgSm9uZXMgKEBiX3Rfam9uZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vYl90X2pvbmVzL3N0YXR1cy8xNDQxOTU2NTg4MjgyMTMwNDMz P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNiwgMjAyMTwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

They've schemed and set up some really great plays to the tight ends this year. The first dump off to Bates was set up by lots of in-line blocking. Cummings is the guy they are really targeting really often when he's in the game. The others, they're using once they get the defense locked in on something. But against USC and Mizzou they didn't really need to stop running the ball.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OZWVkIGEgcHVudCByZXR1cm5lciB3aG8gd2lsbCBzaW1wbHkgZmFp ciBjYXRjaCB0aGUgYmFsbC48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGUgRnQgVGhvbWFzIEhh bW1lciAoQFJvYlBldGVybWFuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1JvYlBldGVybWFuL3N0YXR1cy8xNDQxOTU3NDQyNzQ5ODYxODg4P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNiwgMjAyMTwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

This is a really huge deal and I've mentioned it a lot myself, so buy all the way. There have been scary moments that looked like potential turnovers and there have been a lot of hidden yards lost to poor decisions on fair catch or field decisions. Both Wan'Dale and Ali have struggled. In the past, Stoops has put a hands guy back there to just make the right decision. Maybe that's the right approach.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGtub3cgdGhlIEtlbnR1Y2t5IGZvb3RiYWxsIHRlYW0gd2UgaGFk IGluIHRoZSBwYXN0IHdvdWxkIGhhdmUgZm91bmQgYSB3YXkgdG8gbG9zZSBi b3RoIHRoZSBNaXNzb3VyaSBhbmQgUy4gQ2Fyb2xpbmEgZ2FtZXMgaW4gdGhl IDR0aCBxdWFydGVyLiBJ4oCZbSBwcm91ZCBhbmQgbW9yZSAgaW1wcmVzc2Vk IGV2ZXJ5IHdlZWsgd2l0aCB0aGUgam9iIENvYWNoIFN0b29wcyBhbmQgaGlz IHN0YWZmIGFyZSBkb2luZy48L3A+Jm1kYXNoOyBFcmljIE1jTmVpbCAoQEVy aWNNMjIxNykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FcmljTTIy MTcvc3RhdHVzLzE0NDIxNjA0NDI0MTYxMzIwOTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

There has definitely been a culture change to lead to those different outcomes in close games. I've credited a lot of it to Josh Allen, who personally intervened and made game-winning plays in the second half during 2018, and since then it seems like the mentality has changed.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Mb3ZlIGl0IGJ1dCBhYm91dCB0byBiZSA0LTQgb3IgNS0zIHJlYWwg ZmFzdDwvcD4mbWRhc2g7IENCNjEgI0Q0TCAjIEJCTiDwn5evIChAQ1NCMDg3 KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NTQjA4Ny9zdGF0dXMv MTQ0MjE0Njg0OTkyMjY5MTA3Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0 ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

We've known about the schedule for a long time. Even if they're 5-3, that's still in a good position to land in a really nice bowl game at the end of the season. And if, somehow, they're 6-2 then it's potentially one of the best seasons UK has had.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MZXZpcyBtYWRlIHNvbWUgYmFkIGRlY2lzaW9ucy4gQnV0IGhlIGlz IHN0aWxsIHRoZSBkaWZmZXJlbmNlIGJldHdlZW4gYmVpbmcgZ29vZCBhbmQg cmVhbGx5IGdvb2QuIFRoZSBwb3RlbnRpYWwgaXMgdGhlcmUuPC9wPiZtZGFz aDsgQnJhbmRvbiBWaXNlIChAVHJ1ZV8yX3RoZWJpZ2JsKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RydWVfMl90aGViaWdibC9zdGF0dXMvMTQ0 MTk1MzU2Njk5MDY2Nzc4Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1i ZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

The thing I like most about Levis is he is a competitor. You don't see fear in the way he plays. He knows when to stretch out and take contact to rush for a first down. When Kentucky has to put together a drive he starts to find his rhythm and makes confident reads. Agree, I still see a lot of potential there even if he's still very much a work in progress when the over the top stuff is taken away.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EZWZpbml0ZWx5IG5lZWQgbW9yZSBzcGVlZC9hYmlsaXR5IHRvIHNl cGFyYXRlIGF0IHJlY2VpdmVyIG90aGVyIHRoYW4ganVzdCBXYW7igJlEYWxl LiBXaGVuIGlzIGRla2VsIENyb3dkdXMgY29taW5nIGJhY2sgPzwvcD4mbWRh c2g7IERxIEJvbGRlbiAoQEJvbGRlbkRxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0JvbGRlbkRxL3N0YXR1cy8xNDQxOTk3MjQ0NzczNzI0MTY2 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNiwgMjAyMTwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Haven't heard a timetable for Crowdus' return but that's a lot of time missed for a true freshman who could have been rounding into form. I've thought the receivers have been pretty open all season, but the only guys getting a ton of action are Robinson, Ali, and Epps, so it's hard to say how the others would be doing. That they aren't playing more is probably a sign that depth is still considered an issue there.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGV54oCZbGwgbG9zZSBuZXh0IDIsIG1pZ2h0IGhhdmUgYSBjaGFu Y2UgYWdhaW5zdCBMU1UgYW5kIE1pc3NTdC4gV2hvIGtub3dzIHdpdGggVGVu bi4gc2hvdWxkIHdpbiBhZ2FpbnN0IFZhbmR5LiBUaGUgZ2FtZSB3IFVvZiBM IGlzIGEgdG9zcyB1cC4gRGVmZW5zZSB3YXMgbHVja3kgIHRoZSBHYW1lY29j a3Mgd2XigJlyZSBoYXBsZXNzLjwvcD4mbWRhc2g7IHN0b3JtaW4gbm9ybWFu IChAbWRuMDUxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21kbjA1 MS9zdGF0dXMvMTQ0MjA2OTczNDIyOTQzNDM2OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

Somebody could make a case that this isn't crazy off base but it seems a bit pessimistic to me. They'll definitely be underdogs in the next two, heck, maybe in the next four. Should be a favorite against Tennessee, although I agree, it probably won't be easy. Louisville is a toss-up only if Kentucky turns it over like it has this year. They aren't going to be able to slow down the run game.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBhcmUgbm93IGF0IGEgcGxhY2Ugd2hlcmUgcGxheWluZyBiYWQg Y2FuIHN0aWxsIGdldCB3aW5zIGFnYWluc3QgbWlkIGxldmVsIHRlYW1zLiBU aGF04oCZcyBhIGh1Z2UgcG9zaXRpdmUuIEJ1dCBvdXIgcGxheSBoYXMgYmVl biB1bmV2ZW4uIERlZmVuc2UgbG9va2VkIGdvb2QgdG9kYXk8L3A+Jm1kYXNo OyBSZWFnYW5zIHBldCBtb25rZXkgKEBjYXRfZmFuXzQ1KSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NhdF9mYW5fNDUvc3RhdHVzLzE0NDE5ODE0 NDY2NDI3MDQzODQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI2 LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Interesting way to put it and it's got to be true. Most UK teams before 2018 could not have survived this kind of turnover margin.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CZXNpZGVzIHRoZSBmaXJzdCA2IHF1YXJ0ZXJzIG9mIHRoZSBzZWFz b24gS2VudHVja3kgbG9va3MgbGlrZSBhIDQtOCB0ZWFtLCBnbGFkIHdl4oCZ dmUgcGxheWVkIHRlYW1zIHdobyBhcmVu4oCZdCBhbnkgZ29vZC4gU3RpbGwg aGF2ZSBhIGNoYW5jZSB0byBiZSBzcGVjaWFsIHRob3VnaCwganVzdCBxdWl0 IGJlaW5nIHNsb3BweTwvcD4mbWRhc2g7IEx1a2UgU2hlbHRvbiAoQGx1a2Vf c2hlbHRvbjRfKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2x1a2Vf c2hlbHRvbjRfL3N0YXR1cy8xNDQxOTUyNTM3NzA4NDg2NjU4P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

That's harsh. They're 4-0. The defense looked fantastic against South Carolina. The offense, even though it's taken some punches, has executed when it has needed to. They have definitely benefited from the schedule early on. It has set up well for them to withstand the sloppy play.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ob3QgdGFrZSwgd2Uga2VlcCBwdXR0aW5nIHRoZSByb2NrIG9uIHRo ZSBjYXJwZXQgYXQgdGhpcyBwYWNlIHdlIGRvbuKAmXQgbWFrZSBhIGJvd2wg Z2FtZS48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWtlIChAS2lkQ29idXJuKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tpZENvYnVybi9zdGF0dXMvMTQ0MjE2MjM1 Nzk4ODQzMzkyMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjYs IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Sell. There are at least two more games they can win while still -2 or -3 in turnovers. That's an absolute worst case scenario though.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaWxsIExldmlzIGhhcyB0aGUgaW5ncmVkaWVudHMgYnV0IGEgbG9u ZyB3YXkgdG8gZ28uIFByZS1pbmp1cnkgU3RlcGhlbiBKb2huc29uIHdhcyBi ZXR0ZXIuIEhvcGVmdWwgTGV2aXMgd2lsbCBnZXQgdGhlcmUuPC9wPiZtZGFz aDsgSm9obiBTdGVwcCAoQGpzdGVwcDU4KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2pzdGVwcDU4L3N0YXR1cy8xNDQxOTUxODk2MjE0OTAwNzM3 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNiwgMjAyMTwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Pre-injury Stephen Johnson had some really good games, but there were always a lot of games with very limited numbers as well. I think people are being a bit hard on Levis, my opinion only.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBuZWVkIHRvIG1haW50YWluIGFuIGFnZ3Jlc3NpdmUgZGVmZW5z ZSB3aGVuIHdlIGhhdmUgdGhlIGxlYWQgbGF0ZSBpbiB0aGUgZ2FtZSBpbnN0 ZWFkIG9mIG9wZW5pbmcgdXAgdGhlIGZpZWxkIHdpdGggYSAmcXVvdDtwcmV2 ZW50JnF1b3Q7PC9wPiZtZGFzaDsgUGhpbGxpcCBSb2dlcnMgKEBQaGlsbGlw RFJvZ2VycykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QaGlsbGlw RFJvZ2Vycy9zdGF0dXMvMTQ0MTk1MzQ5NjMyOTE4NzMzNT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

That has been a common complaint under Stoops and I don't quite get it. Most coaches adjust their defense based on game circumstances and Kentucky does not have a recent history of just blowing big leads. The formula has worked.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HZW9yZ2lhIGlzIGdvaW5nIHRvIHJ1biB0aHJ1IHVzIGlmIHdlIGRv bnQgaG9sZCBvbnRvIHRoZSBiYWxsIGFuZCBleGVjdXRlIGluIHRoZSByZWQg em9uZTwvcD4mbWRhc2g7IERvbmFodWUgKEBKX0RvbmFodWUyNCkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KX0RvbmFodWUyNC9zdGF0dXMvMTQ0 MjEyNDA1NzU0NjE5OTA0Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1i ZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Well, they might win the national championship so you could say that about them against almost anybody.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBuZWVkIEp1dGFobiBNY0NsYWluIG1vcmUgdGhhbiBhbnkgb2Yg dGhlIG90aGVyIGd1eXMgdGhhdCBhcmUgb3V0LiBZb3UgY2Fu4oCZdCBmZWVs IGdvb2QgYWJvdXQgcHVsbGluZyBDUm9kIGZvciBiYWxsIHNlY3VyaXR5IGlz c3VlcyBvbmx5IHRvIGJyaW5nIGluIFNtb2tlLCB3aG9tIGFsc28gaGFzIGEg aGlzdG9yeSBvZiBwb29yIGJhbGwgY29udHJvbC4gTW9yZSBvcHRpbWlzdGlj YWxseSB0aG91Z2gsIEkgdGhpbmsgQ1JvZCB3aWxsIGNsZWFuIGl0IHVwLjwv cD4mbWRhc2g7IFZpbmNlIFBvd2VsbCAoQFZpbmNlUG93ZWxsNDA2KSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1ZpbmNlUG93ZWxsNDA2L3N0YXR1 cy8xNDQxOTUyNTk3OTAwOTg4NDE2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNl cHRlbWJlciAyNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

I would probably go with him or Andru Phillips. My first take was Phillips but I understand the thinking with C-Rod's fumbling. I'd still go Phillips but would be fine with picking either.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TdG9vcHMgYW5kIGFzc2lzdGFudCBjcmVhdGVkIGFuIGV4cGxvc2l2 ZSBvZmZlbnNlLCBhbmQgc21hcnQgY29hY2hlcyBoYXZlIGFkanVzdGVkIHRv IHByZXZlbnQgaXQuIE5vdyBoZSBuZWVkcyB0byByZWFkanVzdCBiZWNhdXNl IG5vIGdyZWF0IHllYXIgd2l0aG91dCBpdC48L3A+Jm1kYXNoOyBKb2huIEVs bGlzIChAam9udGhlcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9q b250aGVzL3N0YXR1cy8xNDQxOTkzNTM0MTAyMzI3MzAxP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

You said that very well. Football is a chess match and there are always adjustments and counters going on. I think Kentucky's counter to some of the moves has been to dig in and reassert that kind of football it played in the past in the new scheme.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGhvcGUgY29hY2ggc3Rvb3BzIGRvZXNuJiMzOTt0IGdldCBsdXJl ZCBhd2F5LiAgSG9wZWZ1bGx5IGhlJiMzOTtsbCBzdGF5IGFuZCBidWlsZCBh IHByb2dyYW0gdG8gY29tcGV0ZSBmb3IgY2hhbXBpb25zLiBHcmVhdCBjb2Fj aDwvcD4mbWRhc2g7IFNjb3R0aWUgUGF0dGVyc29uIChAU2NvdHRpZVBhdHRl cjE0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Njb3R0aWVQYXR0 ZXIxNC9zdGF0dXMvMTQ0MjEwNjUzMzI3NDI4NDAzMj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

The pace of Kentucky's improvement has been really perfect if you think about it. If he had come in and gone 2-10, 8-5, 10-3 he probably would have been really hard to hold onto. As it is, it's been a slower climb up the SEC ladder and UK has been rewarding him handsomely along the way.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PdXIgc3BlY2lhbCB0ZWFtcyB1bml0IGhhcyBiZWVuIG9uZSBvZiB0 aGUgd29yc3QgSeKAmXZlIGV2ZXIgd2l0bmVzc2VkIHNpbmNlIE1hcmsgU3Rv b3BzIGJlY2FtZSBoZWFkIGNvYWNoIGF0IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEtl bnR1Y2t5LiBIb3cgbWFueSB0aW1lcyBoYXMgb3VyIG9mZmVuc2UgYmVlbiBw aW5uZWQgaW5zaWRlIHRoZSAyMCB0aGlzIHllYXIgYmVjYXVzZSBhYnNvbHV0 ZWx5IG5vYm9keSB3YW50cyB0byByZXR1cm4gcHVudHMgb3IgZXZlbiBhdHRl bXB0IGEgZmFpciBjYXRjaD88L3A+Jm1kYXNoOyBUaGUgQ29tbW9ud2VhbHRo IChAQ2FtZXJvbjEyMjIxMzI0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0NhbWVyb24xMjIyMTMyNC9zdGF0dXMvMTQ0MjE0MDY1MjU2NTkwMTMx NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==