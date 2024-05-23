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Breaking down UK's latest football offers (5/23)
Justin Rowland
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CatsIllustrated
Publisher
Justin Rowland has been CatsIllustrated.com's publisher since 2015. He covered college football recruiting at programs nationwide for 15 years prior to that.
Another day, another round of offers extended to new Kentucky football targets.As always, Cats Illustrated is rounding all of it up with what you need to know and why it matters.
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