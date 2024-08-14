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Behind Enemy Lines: Southern Miss
Justin Rowland
•
CatsIllustrated
Publisher
Justin Rowland has been CatsIllustrated.com's publisher since 2015. He covered college football recruiting at programs nationwide for 15 years prior to that.
It's already the middle of August and the day before the calendar flips the Wildcats kick off their 2024 football season against Southern Miss.Fall camp is well underway in both Lexington and Hatti...
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