News More News
ago football Edit

60% off new annual subscription!

Justin Rowland • CatsIllustrated
Publisher
@RowlandRIVALS
Justin Rowland has been CatsIllustrated.com's publisher since 2015. He covered college football recruiting at programs nationwide for 15 years prior to that.

It's a great time to open an account at Cats Illustrated to get all the latest news, developments, and discussion surrounding the University of Kentucky's athletics programs.

With the football season about to begin and basketball not far off, with the transfer portal and recruiting raging on, sign up for a new annual account and get 60% off for the year!

Click here and make sure you're using the promo code KICKOFF2023.

This is only valid for new sign-ups. Contact kentuckyrivals@yahoo.com if you have questions.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}