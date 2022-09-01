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2025 QB Cutter Boley and 2024 DB Boo Carter talk Kentucky

Justin Rowland • CatsIllustrated
Publisher
@RowlandRIVALS
Justin Rowland has been CatsIllustrated.com's publisher since 2015. He covered college football recruiting at programs nationwide for 15 years prior to that.

Class of 2025 Lexington Christian Academy quarterback Cutter Boley is one of the top quarterbacks to come through the Commonwealth in many years. He's already putting together an impressive offer list.

He's close friends with Class of 2024 four-star prospect Boo Carter, who visited Kentucky over the summer, and the two spoke with Rivals.com's Woody Wommack about their plans to visit this weekend.

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