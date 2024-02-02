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2025 ATH Cameron Miller breaks down Top Five list of schools

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Only five schools are left in contention for one of New Jersey’s top recruits in athlete Cameron Miller. The Winslow Township High School (NJ) star is fresh off a trip to Rutgers and has another visit planned to check out Kentucky again this upcoming weekend.

Kentucky, Michigan, Rutgers, Syracuse, and Wisconsin are the lone five who remain as Miller's top contenders.

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