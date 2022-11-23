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2024 Kentucky LB target Brian Robinson talks recruiting

David Berry
Rivals.com

Kentucky has made 2024 Ohio linebacker prospect Brian Robinson one of its top recruiting priorities in next year's class for a long time. He camped in Lexington this summer, and Rivals.com caught up with him recently for an update on his recruitment.

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